الصين: مليار مستخدم لاشتراكات الهواتف المحمولة لشبكة الجيل الخامس

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إن عدد اشتراكات الهواتف المحمولة لشبكة الجيل الخامس، بلغ، 1.002 مليار بحلول نهاية نوفمبر الماضي، ما يمثل علامة فارقة في سوق الاتصالات الرائد في العالم.

وأكدت أنه تم دعم النمو السريع في اشتراكات شبكة الجيل الخامس من خلال التطوير الهائل للبنية التحتية، وتظهر أرقام وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن الصين نشرت حوالي 4.2 مليون محطة قاعدية للجيل الخامس بحلول نهاية الشهر الماضي.

وسبق أن قال نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا الصينية، تشانج يون مينج، إن الصين لديها 29 محطة بتقنية الجيل الخامس لكل 10000 شخص، ما يمثل إنجازا مبكرا لهدف التنمية المحدد لفترة الخطة الخمسية للفترة ما بين عام 2021- 2025.

وقال تشانج إن شبكة الجيل الخامس توفر الآن تغطية شاملة في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك المجالات الرئيسية مثل مراكز الخدمات الحكومية والمواقع الثقافية والسياحية وطرق النقل الرئيسية، بينما تعمل الوزارة أيضًا على توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس في المناطق الريفية والنائية.

وخلق النظام البيئي للهاتف المحمول الذي تقوده شبكة الجيل الخامس في الصين حوالي 8 ملايين وظيفة في عام 2023، وفقًا لتقرير النظام العالمي لجمعية الاتصالات المتنقلة وعملت شبكة الجيل الخامس بشكل مباشر على توليد ناتج اقتصادي إجمالي بلغ حوالي 767 مليار دولار أمريكي.

وكشفت شنغهاي، المركز الاقتصادي للصين، النقاب عن خطة طموحة مدتها 3 سنوات هذا الشهر لتنفيذ تطبيقات الجيل الخامس واسعة النطاق بالكامل بحلول عام 2026، وتهدف الخطة إلى تسريع اعتماد تقنية الجيل الخامس، وستركز المدينة على إنشاء مصانع عالية المستوى متصلة بشبكة الجيل الخامس وإنشاء تغطية مستمرة لشبكة الجيل الخامس .

وارتفعت اشتراكات الجيل الخامس العالمية بمقدار 163 مليونا خلال الربع الثالث من هذا العام لتصل إلى 2.1 مليار، وقالت شركة الاتصالات السويدية العملاقة إنه من المتوقع أن تصل اشتراكات الجيل الخامس حول العالم إلى ما يقرب من 2.3 مليار بحلول نهاية العام، وهو ما سيمثل أكثر من 25 في المائة من جميع اشتراكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم.

المصري اليوم