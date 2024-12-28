محمد بن راشد يهنئ المهندس المعماري سهل الحياري الفائز بـ «نوابغ العرب 2024»

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المصمم المعماري سهل الحياري لفوزه بجائزة «نوابغ العرب 2024» عن فئة العمارة والتصميم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حساب سموه بمنصة «إكس»: «نهنئ الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024، المهندس المعماري سهل الحياري من الأردن، حيث استلهم جمال الطبيعة وعمق التراث.. يقدّم المهندس سهل الحياري تصاميم تجمع بين التراث والحداثة، وبين الهوية والطبيعة.. أبدع في العديد من المشاريع المعمارية المميزة، وشارك في تدريس العمارة وعرض أبحاثه وأعماله في أبرز الجامعات العالمية.. العالم العربي يمتلك إرثاً عظيماً في مجال العمارة.. مشاريعنا المعمارية في كل دولة عربية تروي قصص الحضارة والمكانة التي بنيناها عبر التاريخ».

وأكد سموه أن العمارة العربية أثرت الحضارة الإنسانية عبر ما قدمته من أساليب وتصاميم فريدة على مر التاريخ، وأن هناك الكثير من المواهب العربية الفذّة من معماريين ومصممين تستحق الدعم والتمكين والتقدير.

وتكرّم جائزة «نوابغ العرب» الأسماء العربية المتميزة ذات الإنجازات النوعية في ست فئات حيوية هي: الطب، الاقتصاد، العلوم الطبيعية، الهندسة والتكنولوجيا، العمارة والتصميم، الأدب والفنون. وتحتفي الجائزة الأكبر عربياً للدورة الثانية على التوالي بما حققه المبدعون العرب للبشرية في هذه التخصصات.

ويتميز المهندس المعماري الأردني سهل الحياري الحاصل على لقب «نوابغ العرب» عن فئة العمارة والتصميم، بدمج التصميم الحديث المبتكر مع الأعمال الحجرية العربية التقليدية، والمزج بين العناصر المعمارية المعاصرة والسياق التاريخي، لإنشاء مساحات تضاعف أصداء المعمار لتشمل أبعاد الثقافة.

وعزز الحياري حضور فن المعمار الحجري العربي من الأردن في الأوساط العالمية، وصنع أسلوبه الفريد حواراً تفاعلياً بين التضاريس والعمارة من خلال استجابته الشكلية والمكانية المرنة المتناغمة والمتكاملة مع البيئة الطبيعية.

والمهندس المعماري سهل الحياري متعدد المواهب في تخصصات العمارة والتصميم، وهو حائز البكالوريوس في الهندسة المعمارية والفنون الجميلة من كلية رود آيلاند للتصميم، والماجستير في الهندسة المعمارية في التصميم الحضري من كلية الدراسات العليا للتصميم في جامعة هارفارد، كما أجرى دراسات عليا في كلية العمارة بجامعة البندقية.

حاضَرَ في كليات وجامعات مرموقة في تخصصات العمارة والتصميم حول العالم، منها جامعتا كولومبيا وهارفارد بالولايات المتحدة الأميركية، وجامعة البندقية في إيطاليا، والمعهد الاتحادي للتكنولوجيا في زيوريخ بسويسرا، والجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن.

وتغطي أعمال الحياري مجموعة واسعة من التخصصات المتعلقة بالتصميم، بما في ذلك التصميم الحضري، والمنشآت المعمارية، والتصميم الداخلي، وتصميم المعارض.

وأبلغ وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب» محمد بن عبدالله القرقاوي، المهندس المعماري سهل الحياري بفوزه بجائزة «نوابغ العرب 2024» عن فئة العمارة والتصميم.

ونوه في اتصال مرئي بالفيديو معه بالصيغة الفنية الفريدة التي ابتكرها بالجمع بين الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والتصميم الحضري، لتشكل اليوم نموذجاً يتبعه المعماريون العرب الشباب الذين يريدون ترك بصمة للمنطقة في المشهد العمراني العالمي.

وقال محمد القرقاوي، إن مشروع «نوابغ العرب» الذي أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو مشروع استراتيجي يُبرز قدرات وإمكانات وإبداعات الإنسان العربي، وروّاد العمارة والتصميم جزء أصيل في هذا المشروع العربي الأكبر من نوعه.

وخاطب رئيس اللجنة العليا للمبادرة، المعماري سهل الحياري بالقول: «فخورون بما أنجزتم من منح التصميم المعماري روحاً جديدة، والمساهمة في إثراء المشهد الفني العالمي بإبداع يعكس الجمال الأصيل للثقافة العربية والمعمار العربي الذي يجمع بين المكوّن المحلي والتراث الإنساني».

ودعا محمد القرقاوي الشباب العربي إلى الاستفادة من تجارب نوابغ العرب لتحويل التحديات إلى فرص والأحلام إلى إنجازات.

ترأس اللجنة المختصة بفئة العمارة والتصميم، عميد كلية الهندسة والتخطيط في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا البروفيسور هاشم سركيس، وضمت في عضويتها عميد كلية العمارة بالكلية الملكية للفنون الدكتور أدريان لحود، ومدير مركز هارفارد للمباني الخضراء البروفيسور علي ملكاوي.

وتعمل مبادرة «نوابغ العرب» التي أمست بمثابة «نوبل العرب» على تسليط الضوء على الإنجازات الملهمة للعقول العربية الفذة والتعريف بأثرها في مسيرة التنمية والحضارة الإنسانية لتوسيعه، وتحفيز المزيد من الشباب العربي والمواهب العربية الناشئة على أن تحذو حذو نوابغ العرب المتميزين.

وللعام الثاني على التوالي واصلت الجائزة الأكبر من نوعها عربياً تسجيل إقبال نوعي وحجم كبير من طلبات الترشيح من الأفراد والمؤسسات لقامات علمية ومعرفية وإبداعية، أصبحت قدوة للكوادر العربية الشابة للمثابرة والتفاني من أجل تعزيز الدور العربي في الإرث الحضاري والمعرفي الإنساني.

. المهندس الأردني سهل الحياري استلهم جمال الطبيعة وقدم تصاميم تجمع بين التراث والحداثة، وبين الهوية والطبيعة، وأبدع في العديد من المشاريع المعمارية المميزة.

. العالم العربي يمتلك إرثاً عظيماً في مجال العمارة، ومشاريعنا المعمارية في كل دولة عربية تروي قصص الحضارة والمكانة التي بنيناها عبر التاريخ.

صحيفة الامارات اليوم