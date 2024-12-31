جرائم وحوادث
في إنجاز جديد .. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط شبكة محترفة في تجارة وتهريب المخدرات وتتخذ الإجراءات اللازمة
تمكن فريق العمل الميداني الخاص التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبتنسيق مع جهاز المخابرات العامة من ضبط شبكة إجرامية تنشط في تجارة المخدرات.
وبالعودة للتفاصيل فإن المعلومات قد توفرت عن قيام الشبكة بتهريب المخدرات عبر ولاية القضارف من دول الجوار ومن ثم التوزيع إلى بقية الولايات وبعد الرصد والمتابعة المستمرة ورغم الأسلوب المستحدث الذي انتهجه التشكيل العصابي بإخفاء المخدرات داخل أعلاف الماشية بطريقة معقدة إلا أن يقظة وانتباه منسوبي مكافحة المخدرات قادت إلى توقيف 3 متهمين بحوزتهم 9 جوالات حشيش زنة 225 كيلوجرام وقطعة سلاح ناري وعربة دفار آيسوزو موديل العام 2010
اللواء شرطة (حقوقي) / نصرالدين صالح عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقف على الإنجاز الأمني وأشاد بفريق العمل الميداني ومهنيته وتنسيقه الدقيق مع جهاز المخابرات العامة وتعهد سيادته بمواصلة الجهود لمكافحة المخدرات حمايةً للمجتمع من آثارها المدمرة.
وبحسب متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* فقد جاءت الضبطية ضمن سلسلة إنجازات أمنية حققتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مختلف الولايات وفقاً لمحاور الخطة الإسعافية لمكافحة المخدرات التي تعمل الإدارة على إنفاذها.
المكتب الصحفي للشرطة