في إنجاز جديد .. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط شبكة محترفة في تجارة وتهريب المخدرات وتتخذ الإجراءات اللازمة

وبالعودة للتفاصيل فإن المعلومات قد توفرت عن قيام الشبكة بتهريب المخدرات عبر ولاية القضارف من دول الجوار ومن ثم التوزيع إلى بقية الولايات وبعد الرصد والمتابعة المستمرة ورغم الأسلوب المستحدث الذي انتهجه التشكيل العصابي بإخفاء المخدرات داخل أعلاف الماشية بطريقة معقدة إلا أن يقظة وانتباه منسوبي مكافحة المخدرات قادت إلى توقيف 3 متهمين بحوزتهم 9 جوالات حشيش زنة 225 كيلوجرام وقطعة سلاح ناري وعربة دفار آيسوزو موديل العام 2010