الناجي من حادث «مرسى علم» يكشف تفاصيل إفلاته من أسنان القرش

كشف الإيطالي «جوزيبي فاباني» الناجي من حادث هجوم سمكة قرش بمرسى علم، تفاصيل ما حدث، مؤكدًا أنه حاول إنقاذ الضحية المتوفي دي جيويا، عندما سمع استغاثته وصراخه بطلب المساعدة «النجدة»، وأن الضحية لم يكن يعرف أن سمكة القرش هي التي تهاجمه، لكونه لم يشاهدها في المياه.

وتابع «جوزيبي فاباني» الناجي من حادث هجوم سمكة قرش بمرسى علم: «أنه قفز في المياه لإنقاذ الضحية، بعد طلبه النجدة».

وأضاف خلال أقواله حول ملابسات الحادث: «إنه يزور مرسى علم كثيرا، وكان يتواجد بالقرب من الممشي البحري، المواجه للقرية السياحية، وكان يشاهد سربا من الدلافين، تمر بالمنطقة، وأن الضحية كان يقوم بالسباحة في نفس المنطقة البحرية لمشاهدة هذا السرب، وأنه سمع صوت استغاثة السائح الضحية، يطلب المساعدة والنجدة باللغة الإيطالية.

وأوضح «جوزيبي فاباني» إنه فور وصوله بالقرب من مكان الضحية، قام القرش بمهاجمته وعضه في ساقه، ويده، إلا أنه قاومه وتمكن من الإفلات منه بأعجوبة، حتي تمكن قائد الزوديك السريع الموجود على الشاطئ، بالقرب من الممشي البحري، من الوصول إليه وإنقاذه، ثم سحب السائح الضحية، من المياه حيث كان ينزف الدماء بشدة، وحالته سيئة لأن العضة كانت في الوريد.

وكشف السائح الناجي من الحادث أن الضحية، ليس نجله كما تم تداوله عقب الحادث، وأنه لم يقابل الضحية وجها لوجه من قبل، وأنه تم إجراء عدد من الغرز الجراحية لجميع الإصابات التي لحقت به، في يده، وساقه، فور وصوله للمستشفي، وأنها ليست عميقة، ومن المنتظر أن يخرج من المستشفي خلال ساعات، بعد تماثله للشفاء.

وكشفت مصادر للمصري اليوم، أنه من معاينة العضة التي أصيب بها السائح الناجي، أكد أحد أعضاء الفريق العلمي البحري المكلف بإعداد تقرير عن الحادث، من معهد علوم البحار، أن القرش المهاجم أقرب أن يكون من نوع السمك القرش «الماكو» لأن أسنانه مدببة، كما تظهر في إصابات السائح الناجي من الحادث.

المصري اليوم