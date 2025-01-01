الإعلامي اللبناني نيشان يتعرض للسرقة على متن طائرة

كشف الإعلامي اللبناني نيشان، عن تفاصيل تعرضه لواقعة سرقة أثناء سفره على متن إحدى الطائرات، مشيرًا إلى أن مضيفين الطيران أخبروه أن هناك عصابة آسيوية تسرق مقتنيات المسافرين.

وقال نيشان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «تعرضت لعملية سرقة على متن طائرة، طلبت من المضيفة أحط حقيبة الظهر في المكان المخصص فوق المقعد وحطيت الحقيبة نمت وصحيت وهبطت الطائرة وبتفحص باسبوري بالشنطة اكتشفت إن قلمي وساعتي مسروقين».

وأشار: «اتصلت بمطار بيروت مشكورين فحصوا كاميرات المراقبة وأكدوا لي إن الأغراض كانوا في الشنطة، وكاميرا غرفة اللاونج أكدت إن محدش أقترب من الشنطة، وأكدولي إن السرقة تمت على متن الطائرة، فاتصلت بشركة الطيران وبيقوموا بتحقيقات موسعة حتى أسترد حقي».

وتابع: «بعض المضيفين قالوا لي فيه عصابة آسيوية بتطلع درجة البيزنس وبتسرق مقتنيات من حقائق اليد معرفش صحة الكلام لكن بعرف إني اتسرقت، تحذير لكل الناس أعرفوا وين بتحطوا الشنطة الأيد بالطيارة».

المصري اليوم