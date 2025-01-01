جرائم وحوادث

السعودية.. ضبط مقيمين لترويجهما 11 كجم حشيش – صورة

2025/01/01
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قبضت المديريَّة العامَّة لمكافحة المخدِّرات على مقيمَين من الجنسيَّة الأفغانيَّة بمنطقة عسير لترويجهما (10.8) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدِّر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظاميَّة بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامَّة.

وأهابت الجهات الأمنيَّة بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيِّ نشاطات ذات صلةٍ بتهريب أو ترويج المخدِّرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكَّة المكرَّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقيَّة مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديريَّة العامَّة لمكافحة المخدِّرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسريَّة تامَّة.

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جريدة المدينة

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