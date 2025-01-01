الولايات المتحدة تعيد المعتقل في سجن جوانتانامو رضا اليزيدي إلى تونس

قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس، إنه تمت إعادة المعتقل رضا بن صالح اليزيدي من سجن جوانتانامو إلى بلده تونس.

وأضافت الوزارة أن 26 معتقلا لا يزالون في المنشأة، منهم 14 مؤهلون للنقل. وكان المعتقل يضم نحو 800 سجين في ذروته، قبل أن يتم نقل الغالبية الساحقة منهم ببطء إلى بلدان أخرى.

واستخدمت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو لاحتجاز أشخاص أوقفتهم خلال «الحرب على الإرهاب» التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، وذلك في محاولة منها لحرمانهم من الحقوق التي يضمنها القانون الأمريكي.

جريدة المدينة