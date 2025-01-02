المريخ يبدأ العام الجديد بالتعثر أمام إنتر نواكشوط في الدوري الموريتاني

انقاد فريق المريخ للخسارة أمام فريق إنتر نواكشوط بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الموريتاني الممتاز لكرة القدم.

المباراة شهدت غياباً لعدد كبير من لاعبي المريخ لأسباب مختلفة، وهو ما أثر على أداء الفريق الذي واجه منافساً قوياً على أرضه. ورغم محاولات الفريق الأحمر لإدراك التعادل، نجح إنتر نواكشوط في المحافظة على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الفوز، رفع إنتر نواكشوط رصيده إلى 15 نقطة، معززاً موقعه في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد المريخ عند 18 نقطة، ما يزيد من تعقيد مهمته في الجولات المقبلة.

تشكيلة المريخ في المباراة:

أحمد بيتر

دياوا، أمير كمال، باباجيدي، فداسي، مبارك عبدالله، تبو، مجتبى فيصل، دايو، جويس، الكولومبي، قباني

نادينا