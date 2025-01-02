السعودية.. توقيف 145 متَّهمًا بالفساد في 6 وزارات

باشرت هيئة الرِّقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، عددًا من القضايا الإداريَّة والجنائيَّة، خلال شهر ديسمبر 2024، تضمَّنت التَّحقيق مع 390 متَّهمًا ومشتبهًا به، وإيقاف 145، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضَّامنة.وأوضحت الهيئة أنَّ الموقوفين من منسوبي وزارات: الدَّاخليَّة، والدِّفاع، والعدل، والصحَّة، والتَّعليم، والبلديَّات والإسكان، وجرى التَّحقيق معهم بتُهم الرَّشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

وبحسب بيان أصدرته «نزاهة» أمس، نفَّذت الهيئة خلال الشهر المنصرم 1462 جولةً رقابيَّةً.

جريدة المدينة