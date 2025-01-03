القضارف: استخبارات الفرقة الثانية مشاة تضبط ذخائر كلاشنكوف وقرنوف

تمكنت شعبة الاستخبارات بقيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف الخميس من ضبط اكثر من (70) الف طلقة من ذخائر الكلاشنكوف والقرنوف محملة على متن عدد اثنين لوري.

وامتدح والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن لدى وقوفه اليوم على الضبطية بحضور والي كسلا المكلف اللواء الركن (م) الصادق محمد الازرق وقائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء ركن خالد محمد سيداحمد ورئيس شعبة الاستخبارات بالفرقة العقيد ركن مهندس عبدالعال الامين امتدح الإنجاز الذي تحقق والذى يؤكد يقظة الفرقة الثانية مشاة وتعاملها مع تداعيات الحرب ودعا إلى أن يخضع المهربون إلى محاكمة سريعة باعتبار ان العمل الذى قاموا به يعتبر من مهددات الامن القومي وأعلن عن تخصيص 50% للجهة الضابطة مؤكدا حرص الحكومة على حسم التهريب باشكاله المختلفة.

سونا