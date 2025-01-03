السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لعامل تعدى على أرض أثرية

عاقبت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف أبوالحسن محمد وشريف حسنى الشافعى، وأمانة سر أمجد سمير، متهمًا بالسجن ٧ سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، لإدانته بالتعدى على منطقة أثرية، وبناء منزل فيها، مكون من ٣ طوابق، بدون ترخيص، بمركز إهناسيا بالمحافظة، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة «جابر. ع. م. ح»، عامل، إلى محكمة الجنايات لتعديه على أرض أثرية تابعة لمنطقه آثار إهناسيا بأن أقام منشأة بها بدون تصريح.

وأكدت المحكمة أنه استقر فى يقينها ووجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، ما يتحصل فى قيام المتهم «جابر. ع. م. ح» بالتعدى على الأرض المملوكة لهيئة الآثار، وذلك بأن قام بالتعدى ببناء منزل من ثلاثة طوابق على مساحة «٥. ٣٤ متر مربع»، بمنطقة المتروك بمركز إهناسيا، والتعدى يقع بالقطعة رقم «١٩١» بحوض الإشارات نمرة ١٦، وبالمعاينة الأثرية اتضح أن التعدى ضار بأرض الآثار، ويؤدى إلى تشويه المنطقة الأثرية.

وأضافت المحكمة أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم من شهادة كل من مفتشا آثار مركز إهناسيا وبنى سويف ومدير المساحة والأملاك بآثار بنى سويف وما ثبت بمعاينة لجنة هيئة الآثار بقيام المتهم بالتعدى على الأرض المملوكة لهيئة الآثار، وأن المتهم مخالف لقانون حماية الآثار. وثبت من معاينة اللجنة المنتدبة من هيئة الآثار أن الغرض من البناء هو التعدى على الأراضى التابعة لأملاك هيئة الآثار، وثبت من استعلام شركة توزيع كهرباء بنى سويف أن المنزل محل الواقعة يوجد به عداد كهربائى، وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، ومن ثَمَّ فإنه يكون قد رسخ فى عقيدة المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم تعدى على أرض أثرية تابعة لمنطقة آثار إهناسيا.

المصري اليوم