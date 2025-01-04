عالمية

محمد بن راشد: يوم الجلوس هذا العام مخصص لزوجتي هند أم الشيوخ

2025/01/04
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أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص ذكرى يوم توليه مقاليد الحكم في إمارة دبي لهذا العام، الذي يوافق الرابع من يناير، لتكريم قرينته الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.وعبر سموّه، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، عن بالغ شكره وامتنانه لرفيقة دربه. مؤكداً دورها المحوري في حياته وأسرته ودولة الإمارات.ووصف سموّه، الشيخة هند بأنها «أم الشيوخ». مشيداً بخصالها الكريمة وعطائها الدائم؛ وقال سموّه: ‏الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير، وهي عمود بيتي، وأساس أسرتي، وداعمي الأكبر طوال مسيرتي.

وأضاف سموّه: ‏أمنيتي الأكبر يا هند، أن يحفظك الله ويسعدك ويديم بيننا المحبة، يا أول العمر وأجمله، ويا روح دبي، ونبضها، وفرحتها.

ودعا سموّه، في ختام تدوينته، الجميع إلى الوفاء لمن يستحق الوفاء، مؤكداً أهمية تثمين رفقاء الدرب، مستشهداً بقول النبي الكريم محمد صلّى الله عليه وسلّم «خَيْرُ النّاس هو خَيْرُهم لأَهْلِه». (وام)

صحيفة الخليج

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