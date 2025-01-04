عالمية

هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في مطار شرم الشيخ

2025/01/04
روسيا

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، الجمعة، هبوطًا اضطراريًا ناجحًا لطائرة من طراز إيرباص A321 تابعة لشركة “يورال إير” الروسية.

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”، تلقى المطار بلاغًا من قائد الطائرة التي كانت متجهة من شرم الشيخ إلى مطار يكاترينبرج في روسيا، وعلى متنها 236 راكبًا، بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق.

طلب قائد الطائرة إذنًا للهبوط الاضطراري، وقام برج المراقبة الجوية بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الركاب والطائرة.

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صحيفة الخليج

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