جرائم وحوادث

ضبط يمني في نجران لتهريبه (14850) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

2025/01/05
محكمة الجنايات 600x330

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (14850) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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جريدة الرياض

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