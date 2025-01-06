الفناطسة ينفون بيان منسوب لهم!

نفت عائلة آل معتوق الفناطسة، صحة بيان نسب لهم بشأن حادثة الاعتداء على شاب وشقيقته ووالدته يقيمون في محافظة العقبة – الأردن.

وقالت العائلة، إنه لا يوجد أي إجتماعات أو تجمعات بخصوص الحادثة التى حصلت بمدينة العقبة مع أبناء آل معتوق، وأي بيان صدر عن أي شخص كان لا يمت لـ ال معتوق بصلة، ولم تتم أي دعوة لعقد أي إجتماع عشائري.

وأضافت، أن العائلة على تنسيق مع كبار أبناء محافظة معان ووجهاء المعانية مع ومحافظ العقبة والأجهزة الأمنية بخصوص هذا الأمر تحت مظلة القانون العادل.

وأكدت أنها تشد على يد القانون، دون السماح لأي شخص باقتناص الفرصة لزعزعة الامن واختلاق البلبلة داخل وطننا الحبيب.

وكالة عمون الإخبارية