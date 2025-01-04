استشهاد الفنان (آدم الشين) جراء قصف المليشيا المتمردة لأحياء الفاشر

واشارت ان الراحل قد بدأ مسيرته الفنية من حضن مجموعة التنمية من الواقع الثقافي عضوا بمكتب الموسيقى “وهو يبحث عن ذاته وشخصيته الفنية بين التدريبات والبروفات، وسرعان ما تفتقت موهبته واينعت وفاح شذاها، عم عبيرها، فتنسمها القاصي والداني”. واضافت المجموعة أن “المبدع قد أظهر نشاطا فاعلاً في انشطة مجموعة التنمية من الواقع الثقافي من دون كلل ولا ملل حيث كان سباقا ومخلصا يوزع الإبتسامة والمرح بين أعضاء المجموعة حتى امتلك قلوبهم، كما أصبح العمود الفقري لكورال المجموعة ومحور نشاطها. وكان شابا طموحا يحب الخير للجميع ، سمحا في خلقه ، كريما في تعامله ، مخلصا في نشاطه ، حافظا للجميل، متواضعا، طيب المعشر ، عفيف اليد واللسان ، لم يتخلف يوما عن أداء أنشطة مجموعة التنمية”.