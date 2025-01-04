جرائم وحوادث
استشهاد الفنان (آدم الشين) جراء قصف المليشيا المتمردة لأحياء الفاشر
تنعي مجموعة التنمية من الواقع الثقافي بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، أحد منسوبيها الفنان المبدع آدم عبد الله يحي المشهور ب (آدم الشين)، والذي وافته المنية يوم أمس بالفاشر، جراء قصف مليشيا الدعم السريع المتمردة الممنهج بالأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية والمرافق الصحية.
واشارت ان الراحل قد بدأ مسيرته الفنية من حضن مجموعة التنمية من الواقع الثقافي عضوا بمكتب الموسيقى “وهو يبحث عن ذاته وشخصيته الفنية بين التدريبات والبروفات، وسرعان ما تفتقت موهبته واينعت وفاح شذاها، عم عبيرها، فتنسمها القاصي والداني”. واضافت المجموعة أن “المبدع قد أظهر نشاطا فاعلاً في انشطة مجموعة التنمية من الواقع الثقافي من دون كلل ولا ملل حيث كان سباقا ومخلصا يوزع الإبتسامة والمرح بين أعضاء المجموعة حتى امتلك قلوبهم، كما أصبح العمود الفقري لكورال المجموعة ومحور نشاطها. وكان شابا طموحا يحب الخير للجميع ، سمحا في خلقه ، كريما في تعامله ، مخلصا في نشاطه ، حافظا للجميل، متواضعا، طيب المعشر ، عفيف اليد واللسان ، لم يتخلف يوما عن أداء أنشطة مجموعة التنمية”.
ويعتبر (الشين) من أبرز العاملين بالمبادرات الخيرية المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء بمدينة الفاشر وبرحيله فإن النازحين قد فقدوا رجلآ انسانيا، نذر نفسه من أجل خدمتهم .
تغمده الله بواسع الرحمة والمغفرة (انا لله وانا اليه راجعون) .
سونا