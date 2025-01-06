منال تطلب الخلع من زوجها والسبب: بخيل وشتمني بأبشع الألفاظ

وقفت منال أمام محكمة الأسرة في المعصرة طالبة الخلع من زوجها بسبب الخلافات بينهم، ورفضه شراء بعض الملابس الشتوية لها، حيث طلبت منه شراء ملابس للخروج، إلا أنه رفض ذلك كما أنه تشاجر معها وسبها بألفاظ وحينما طلبت منه الانفصال رفض زوجها فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.

سردت منال قصتها عن زوجها قائلة بأنها تزوجت قبل ثلاث سنوات، ولم يكن هناك مشكلات بينها وبين زوجها حتى أن المشكلة الأولى كانت حينما طلبت الخلع منه في محكمة الأسرة بعدما تشاجر معها لرفضه شراء ملابس لها وسبها بالألفاظ وفضيحتها أمام الجيران على حد وصفها مما جعله تطلب الخلع منه في المحكمة.

وقالت منال عن قصتها مع زوجها «كنت أعمل في أحد الشركات وحينها تقدم أحد زملائها للزواج مني وقمت باعطائه رقم والدي، وبعدها قام بالاتصال به وحدد موعد للحضور إلى المنزل والاتفاق على كاقة تفاصيل الزوج، وبالفعل اتفق معه والدي على الحضور إلى منزلنا بعد أيام بسيطة من المكالمة، وبالفعل ماهي إلا أيام حتى حضر العريس إلى منزلنا».

أكملت منال «اتفق الطرفين على العفش وكافة الأشياء والمصروفات، وتمت الخطوبة على أن يكون الزواج بعد عام، كانت خلالهم تقوم بتجهيز شقة الزوجية بدون وجود خلافات أو مشاكل بينهما، سوى المشاكل الطبيعية بدون زيادة عنها، ثم تزوجت في النهاية من زوجها في فرح بسيط ودخلت إلى شقة الزوجية التي تقول عنها على مدار عامين مكنش في خلافات».

اختتمت منال قصتها قائلة «في النهاية وفي يوم من الأيام كنت بتكلم أنا وهو وطلبت منه يجيب لي لبس شتوي، لكنه اتضايق جدا واتعصب وعملي قصة ورفض أنه يعمل ده ولما قولت له انت بخيل شتمني بابشع الألفاظ واتخانقت وقولت له طلقني مش هينفع نكمل سوا ولما رفض روحت محكمة الأسرة ورفعت قضية خلع عليه».

صدى البلد