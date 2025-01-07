جرائم وحوادث

المكافحة بولاية النيل الأبيض تضبط عربة لوري تحمل 53 كرتونة كريمات تفتيح محظورة

2025/01/07
police 09 nln
مباحث السودان
تمكنت إدارة مكافحةالتهريب ولاية النيل الأبيض من ضبط عربة تحمل عدد 53 كرتونة كريمات محظورة وحبوب تسمين وذلك إثر معلومة مؤكدة توفرت وبعد إنزال البضاعة تم الضبط وإكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
السيد اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف أثنى على كل أدوار المكافحة وهي تذود عن حياض الاقتصاد داعياً التجار الى اتباع الطرق السليمة عند ادخال البضائع ووفق التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية حسب الاختصاص.
السيد اللواء ياسر صديق محمد أحمد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب أشاد بهذه الضبطية النوعية.
السيد العميد بكرى بشير ابو قرون مدير إدارة المكافحة ولاية النيل الأبيض تحدث عن جاهزية قواته وتدخلها السريع لحسم محاولات المهربين وأعوانهم وتأمين وحماية الإقتصاد الوطني.
سونا

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