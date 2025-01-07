المكافحة بولاية النيل الأبيض تضبط عربة لوري تحمل 53 كرتونة كريمات تفتيح محظورة

تمكنت إدارة مكافحةالتهريب ولاية النيل الأبيض من ضبط عربة تحمل عدد 53 كرتونة كريمات محظورة وحبوب تسمين وذلك إثر معلومة مؤكدة توفرت وبعد إنزال البضاعة تم الضبط وإكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

السيد اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف أثنى على كل أدوار المكافحة وهي تذود عن حياض الاقتصاد داعياً التجار الى اتباع الطرق السليمة عند ادخال البضائع ووفق التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية حسب الاختصاص.