رياضية

والي ولاية الخرطوم والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة يهنئان الهلال بتأهله إلى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا

2025/01/07
الهلال2025
تقدم الأستاذ احمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم والاستاذ عوض حامد احمد سليمان الامين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ولاية الخرطوم بالتهنئة لفريق الهلال بمناسبة تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.
وأثنى والي الخرطوم على المجهودات الكبيرة التي قام بها مجلس إدارة الهلال والجهاز الفني واللاعبين والاتحاد السوداني والتي تكللت بهذا الإنجاز الذي جاء في ظروف صعبة تمر بها البلاد ، متمنين أن تتواصل الانتصارات الرياضية والانتصار على المتمردين قريبا والاحتفال بالنصر الكامل .
سونا

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