عمرو أديب يكشف كواليس تأسيس “الجبهة الوطنية” – فيديو

استضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة إم بي سي مصر، كلا من الدكتور عاصم الجزار وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية الجديد، وضياء رشوان عضو اللجنة التأسيسية للجبهة الوطنية ورئيس الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأدار أديب الحوار حول وجود تعارض الحزب الجديد مع حزب مستقبل وطن من عدمه، ومدى رؤية حزب الجبهة الوطنية بشأن الحكم، خططته للانتخابات البرلمانية المقبلة.

من جانبه، تحدث رشوان عن تأسيس الحزب وأنه بمثابة عودة شخصية له للأحزاب منذ انقطاعه عنها في عام ٢٠١٠م.

من جانبه كشف الجزار عن خطة الحزب خلال الفترة المقبلة ومدى مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وموضحا رؤية الحزب وأنشطته المقبلة.

بوابة روز اليوسف