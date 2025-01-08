الإمارات.. رفع الحظر على استخدام الأفراد للطائرات بدون طيار

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الإمارات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية، إتاحة استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) للأفراد ابتداءً من 7 يناير 2025، وفق اشتراطات محددة تضمن السلامة وحماية المجتمع.

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ولفتت الوزارة إلى أن تفاصيل وشروط الاستخدام متوافرة عبر تطبيق UAE Drones والموقع الإلكتروني.

وقالت الوزارة في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي “X”: “أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية، أن استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) للأفراد بات متاحًا ابتداءً من 7 يناير 2025، وفق اشتراطات محددة تضمن السلامة وحماية المجتمع. تفاصيل وشروط الاستخدام متوفرة عبر تطبيق UAE Drones والموقع الإلكتروني. المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار تسهّل التسجيل وتنظيم العمليات، بهدف تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031”.

صحيفة البيان