وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

قام أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، والوفد المرافق له بزيارة جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال زيارتهم للدولة.

رافقهم في الجولة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، حيث استعرضوا أبرز معالم الجامع وقاعاته وأروقته الخارجية. وتعرفوا على رسالته الحضارية التي تدعو إلى التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والتي تستلهم قيم ومآثر الوالد المؤسس. كما استمعوا إلى شرح عن الدور البارز الذي يقوم به المركز في تعزيز فهم الثقافة الإسلامية السمحة ومد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة حول العالم.

اطلع الوفد على تاريخ إنشاء الجامع، وتفاصيل فنونه المعمارية الإسلامية المبهرة التي تميز كافة أجزائه، بما في ذلك المقتنيات الفريدة التي يعرضها. وأشادوا بجماليات التصاميم الهندسية التي تعكس تناغم الثقافات المختلفة في عمل معماري إبداعي يبرز ثراء الحضارة الإسلامية.

كما زار الوفد أقسام متحف “نور وسلام” الخمسة، حيث تعرفوا على محتوياته وأنشطته. واطلعوا على ما يقدمه المتحف من معلومات عن الحضارة الإسلامية وإسهاماتها البارزة في مجالات الفن والعلوم، إضافة إلى دورها في تعزيز قيم التسامح والتعايش، التي ساهمت في إثراء التفاعل الثقافي مع حضارات العالم الأخرى.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء ضيف الجامع، نسخة من كتاب “جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام”، أحدث إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، والذي يصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة فضاءات من نور، التي تسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع.

صحيفة الامارات اليوم