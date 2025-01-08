الجزيرة: عفوا سيد طبيق.. هل تتهمون وزير الخارجية الامريكية بالكذب؟

مستشار قائد المليشيا طبيق:-

▪️قرارات بايدن تؤكد فشل اداراته في التعاطي مع الملف السوداني وتدعم استمرار الحركة الاسلامية في دعم الحـ رب والجماعات الارهـ ابـ ية و……



▪️ الجزيرة : عفوا سيد طبيق انتم كنتم في جنيف بناءا على دعوة من نفس هذه الادارة وكنتم تمدحونها والان بعد فرض عقوبات على قائدكم انت تغير الموقف بالكامل؟

▪️دعني اسالك.. هل من الممكن بالاساس التواصل مع قائدكم ومعرفة ما هو رده على اتهامه بارتكاب جـ ريمة إبـ ادة جماعية في حق الشعب السوداني؟

▪️هذه الاتهامات باطلة ومزيفة.

▪️ عفوا سيد طبيق.. هل تتهمون وزير الخارجية الامريكية بالكذب؟

#السودان_الولايات_المتحدة

طلال مدثر