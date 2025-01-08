رأي ومقالات

الجزيرة: عفوا سيد طبيق.. هل تتهمون وزير الخارجية الامريكية بالكذب؟

2025/01/08
الجزيرة
الجزيرة

مستشار قائد المليشيا طبيق:-
▪️قرارات بايدن تؤكد فشل اداراته في التعاطي مع الملف السوداني وتدعم استمرار الحركة الاسلامية في دعم الحـ رب والجماعات الارهـ ابـ ية و……

▪️ الجزيرة : عفوا سيد طبيق انتم كنتم في جنيف بناءا على دعوة من نفس هذه الادارة وكنتم تمدحونها والان بعد فرض عقوبات على قائدكم انت تغير الموقف بالكامل؟

▪️دعني اسالك.. هل من الممكن بالاساس التواصل مع قائدكم ومعرفة ما هو رده على اتهامه بارتكاب جـ ريمة إبـ ادة جماعية في حق الشعب السوداني؟
▪️هذه الاتهامات باطلة ومزيفة.
▪️ عفوا سيد طبيق.. هل تتهمون وزير الخارجية الامريكية بالكذب؟
#السودان_الولايات_المتحدة

طلال مدثر

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