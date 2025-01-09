الصين تستعين بروبوتات بشرية لرعاية كبار السن

أعلنت الحكومة الصينية، وفقاً لوكالة شينخوا، تطوير روبوتات بشرية متقدمة لتقديم الرعاية للمسنين، مستندة إلى واجهات الدماغ والحاسوب وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان أداء مشابه للبشر. يأتي ذلك ضمن مبادئ توجيهية حديثة تهدف إلى تعزيز إصلاحات خدمات رعاية المسنين في البلاد.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن مجلس الدولة الصيني، فإن الصين ستكون من أوائل الدول التي تعتمد سياسة رسمية لتوظيف الروبوتات في هذا المجال. وأشارت الوثيقة إلى أن البلاد تخطط لتأسيس شبكة وطنية لخدمات رعاية المسنين بحلول عام 2029، مع ضمان توفير الخدمات الأساسية لجميع كبار السن بحلول عام 2035، ضمن نظام رعاية متكامل يتماشى مع احتياجات السكان.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الصين لدمج التكنولوجيا في رعاية كبار السن ودعم الابتكارات العلمية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالخدمات الموجهة لهذه الفئة.

تتميز الروبوتات البشرية المتطورة بقدرات تفاعلية متقدمة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات في مجالات متنوعة مثل الرعاية الصحية والخدمات المنزلية. كما تهدف الصين إلى تعزيز استخدام الأنظمة الذكية المنزلية وتطوير خدمات الإنذار المبكر والوقاية من مخاطر السلامة في المنازل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء منصة معلومات وطنية موحدة لرعاية المسنين لتنسيق العرض والطلب على الخدمات بشكل أكثر كفاءة.

وبحسب تقرير صدر العام الماضي، بلغ متوسط العمر المتوقع في الصين 78 سنة، وبلغ عدد سكان البلاد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق 216.76 مليون نسمة، وهو ما يمثل 15.4% من إجمالي سكان البلاد.

صحيفة الخليج