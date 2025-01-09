الصين ترصد سلالة فرعية متحورة جديدة من جدري القردة

أعلنت السلطات الصحية في الصين، الخميس، رصدها سلالة فرعية متحورة جديدة من جدري القردة مع انتشار العدوى الفيروسية إلى دول أكثر، وذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة في العالم العام الماضي.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، إنه رصد تفشياً للسلالة الفرعية (آي.بي) بدأ بإصابة أجنبي، لديه تاريخ من السفر والإقامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالعدوى.

ورصد المركز 4 حالات أخرى لأشخاص أصيبوا بعد اتصال وثيق بالأجنبي، إذ شملت الأعراض الخفيفة التي ظهرت على المرضى طفحاً جلدياً وبثوراً.

وجدري القردة هو عدوى فيروسية نادرة، عادة ما تكون خفيفة ويتعافى منها معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، حيث لا ينتشر الفيروس بسهولة بين الناس، ويُقال إن الخطر على عامة الناس منخفض للغاية.

وينتشر الفيروس عن طريق الاتصال الوثيق ويسبب أعراضاً تشبه تلك الناجمة عن الإنفلونزا وتقرحات مليئة بالقيح. ورغم أن المرض عادة ما يكون خفيفاً، إلا أنه قد يسبب الوفاة في حالات نادرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أغسطس الماضي حالة طوارئ صحية عامة في العالم للمرة الثانية خلال عامين بسبب جدري القردة، بعد تفشيه في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشاره في دول مجاورة.

وتمثل منطقة وسط إفريقيا، التي تعد الأكثر تضرراً من تفشي المرض، 85.7% من الحالات و99.5% من الوفيات في القارة، ويمكن أن ينتقل الفيروس المسبب للمرض من خلال التواصل الجسدي عن قرب، بما في ذلك الاتصال الجنسي.

الشرق