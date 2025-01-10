أحمد موسى عقب تسليم عبد الرحمن القرضاوي للإمارات: ضربة معلم.. فرحة كبيرة واللى يزعل يتفلق

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عبر صفحته على موقع فيسبوك نبأ تسلم دولة الإمارات العربية الإرهابي الهارب عبد الرحمن يوسف القرضاوي.

كتب موسى على صفحته : خبر مفرح للغاية .. تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم من لبنان ، الإرهابى الإخوانى عبد الرحمن ابن يوسف القرضاوى بناء على مذكرة التوقيف الصادرة من مجلس وزراء الداخلية العرب ، وقدمت وزارة العدل الإماراتية طلبا للسلطات اللبنانية لتسليمها الإرهابى القرضاوى .

وأكدت دولة الإمارات انها ستلاحق جميع المطلوبين وكل من يهدد أمنها وأستقرارها.

وتابع موسى، بصراحة ضربة معلم … فرحة كبيرة واللى يزعل يتفلق … وبالطبع العويل والبكاء من ميليشيات التنظيم الإرهابى وأحفاد الماسونى حسن الساعاتى هيستمر وعابر للحدود.

وأكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، أن “مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بترحيل المتهم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات”، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، بعدما اعتقل في 29 ديسمبر الماضي، لدى عودته من سوريا.

ووصل عبد الرحمن القرضاوي إلى العاصمة السورية دمشق بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر الماضي إثر وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق وفرار بشار الأسد إلى موسكو.

وطالبت مصر والإمارات السلطات اللبنانية بتسليم عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسية التركية، حيث أنه مدان في عدد من التهم:

الحبس 3 سنوات لعبد الرحمن القرضاوي مع كل من عصام سلطان و محمد البلتاجي وآخرين في القضية التي تحمل رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها بـ”إهانة القضاء”، بحسب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة.

الحبس 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بحسب الحكم الصادر عن محكمة الدقي في نوفمبر 2016.

صدور حكم في أكتوبر 2018 بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة ضد 18 متهما في قضية “إهانة القضاء” التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان من بينهم عبد الرحمن القرضاوي الذي رفضت المحكمة الطعن فيه لعدم تقديمه نفسه لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضده.

صدى البلد