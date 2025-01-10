حريق هائل يصيب 15 شخصاً ويدمر 12 منزلاً ومصنع بلاستيك في القاهرة

أصيب 15 شخصا واحترق 12منزلا ومصنعا للبلاستيك فى حريق شب بالقرب من دير القديس سمعان بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر غربي القاهرة مساء الخميس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 35 سيارة إطفاء و7 خزانات مياه إستراتيجية إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، حسبما أفادت بوابة الأهرام الالكترونية.

وقال مصدر أمني متواجد بمحيط حريق منشأة ناصر، إنه تم إخلاء 20 منزلًا من السكان لضمان سلامتهم ونقلهم إلى أماكن آمنة بعيدًا عن النيران والدخان الكثيف.

وتم فرض طوق أمني حول المنطقة لتسهيل حركة سيارات الإطفاء وتأمين الموقع والسكان.

جريدة الرياض