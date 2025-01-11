عالمية

أبرز 3 معلومات عن رئيس لبنان الجديد جوزيف عون

2025/01/11
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بدأ لبنان الخميس مرحلة جديدة بعد نجاح مجلس النواب في انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد لينهى شغوراً رئاسياً استمر لأكثر من عامين، ليكون الرئيس الرابع عشر في تاريخ البلد الذي مر ولا زال بأزمات اقتصادية وسياسية عديدة خلال السنوات الأخيرة.

وبعد جلسة أولى انتهت دون حسم اسم الرئيس الجديد للبلاد، حصل جوزيف عون في الجولة الثانية على تصويت 99 نائباً، فيما صوت 9 نواب بورقة بيضاء، كما صوت 12 نائباً بورقة “السيادة والدستور”، بينما حصد شبلي الملاط على صوتين، اما الاوراق الملغاة فبلغت 5.

فمن هو الرئيس الجديد للبنان جوزيف عون؟

1- أول رئيس للبنان بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير، حسب كلمته خلال مراسم اليمين الدستورية اليوم بمجلس النواب.

2- مواليد 10/01/1964 ويتقن الإنجليزية والفرنسية وحاصل على إجازة في العلوم السياسية: اختصاص شؤون دولية، وإجازة جامعية في العلوم العسكرية.

3- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً من 19/5/1983 وتدرج في الترقيات إلى أن وصل إلى رتبة عماد، وعُين قائداً للجيش بتاريخ 8/3/2017.

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الشرق القطرية

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