الأبحاث الجيولوجية: النشاط الزلازالي ببحيرة سد الرصيرص يتماشى مع السلوك التكتوني للمنطقة

أكدت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن عمليات الرصد الزلازالي في المنطقة المحيطة بسد الروصيرص والنهضة أظهرت وجود نشاط تكتوني رغم الإدعاء السابق بأنها غير نشطة تكتونيا.

وتوقعت بأن يكون لهذا النشاط انعكاسات على المنطقة في حالة حدوث هزات متوسطة أو قوية وعزت ذلك للعدد الكثيف للهزات الأرضية المسجلة في بحيرة السد خلال فترة الرصد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم بأن وجود النشاط الزلازالي ببحيرة سد الرصيرص يتماشى مع فرضية السلوك التكتوني الزلازالي للمنطقة وهو مايعرف بالزلزال الناتج عن الخزانات ( Induced Reservoir Seismicity_IRC ) إذ تؤدي البحيرات الصناعية إلى تغييرات في البيئة التكتونية، ونظم الفوالق في المنطقة، كما تساعد في تغيير الضغط داخل المياه الجوفية.

وكشفت الهيئة عن حدوث هزة أرضية منتصف ليلة الثلاثاء الموافق 7/ يناير 2025م.

وأشارت الى أن مليشيا الدعم السريع دمرت مركز الشبكة السودانية لرصد الزلازل بالخرطوم ونهبت عدد من محطات الرصد بالولايات.