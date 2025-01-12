ساعات مرعبة بالطائرة.. بعثة بيراميدز تنجو من الموت في أنجولا

عاشت بعثة بيراميدز المصري ساعات من الرعب، بعد أن تعرضت طائرة الفريق لحادث في أجواء أنجولا، بعد فوز الفريق على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا.وغادرت البعثة الأجواء الأنجولية بعد المباراة، ولكن الطائرة تعرضت لمطب جوي عنيف أدى إلى هبوط الضغط الجوي في كابينة الطائرة.

وشهدت البعثة حالات إغماء بين لاعبي الفريق بجانب بعض الإصابات قبل هبوط الطائرة اضطراريا.وسمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة في العاصمة الأنجولية لواندا.

وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الظروف الجوية والسماح للبعثة بمغادرة أنجولا.وستظل بعثة بيراميدز في أنجولا إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة.

وتأهل بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

كووورة