درع السودان: ورمزية كيكل

سبحان الله..

تختلف أو تتفق معه ، فهو اصبح رمزاً..

هو الآن في نظر مجتمع البطانة وشرق الجزيرة ووسطها ، بل فى عموم الوطن ، هو صاحب موقف وقائد قوة ذات بأس .. وله تأثير فى الميدان لا ينكره إلا مكابر..

هو ووفق الشواهد ، أحدث تحولاً فى ميدان المعركة ، من خلال سرعة إنقضاض قواته ، ومن خلال شراستهم فى القتال ، ومن خلال كثافة النيران والقدرة على المناورة والتقدم ، ومن خلال ثباتهم وشجاعتهم..

وأحدث إضافة فى ميدان المعركة، وقد تداعت له أفواج من الفدائيين فى معسكرات جبال الغر بالبطانة وفى الروا ، من الشباب المصادمين ، نواياهم خالصة و قلوبهم بيضاء ، وقوية عزيمتهم.. ومنهم شيوخ تزينهم الحكمة ويكسوهم الوقار..

إنه اللواء أبو عاقلة محمد احمد كيكل.. قائد درع السودان..

اختار موقفاً فى أول الحرب وقاتل بقناعته ، وحين تبين له خطأ التقديرات عاد ولم يركن وإنما أسرج خيله لمقاتلة المليشيا وتحت راية القوات المسلحة..

لم يكن أول من حارب الدولة السودانية ثم عاد بإتفاق سلام أو فى ظل عفو عام.. هو نهج سائر ، فلماذا أصبح محجوراً عليه ؟..

لم يطلب كرسي وزارة ، ولا قسمة فى الثروة ، وإنما انطلق فى اليوم التالى إلى الميدان للثأر للشهداء والانتصار للنازحين والمهجرين ، وقد أفلح بحمد الله ..

ليس مطلوباً من أحد ان يحبه ، مع ان كثر يقدرونه ، ولكن لا تمتلك إلا أن تحترمه.. عارض بوضوح وقاتل مع جيش وطنه ببسالة وشجاعة..

و ستثبت الأيام أن لدرع السودان شأن آخر.. بإذن الله..

المنطقة التى كانت عازفة عن العسكرية والجندية ، أصبحت اليوم فى قلب المعركة وتلك اهم معادلات الميدان ، ارض البطانة على سعتها وتنوع مجتمعاتها شحيحة المشاركة فى المؤسسات العسكرية والشرطية ، مع أن كل من انضم لهذه المؤسسات وضع علامة واصبح شامة ، والدرع اليوم يبعث فيهم ذلك الحس الكامن.. وتلك الروح السباقة للفداء والعطاء.. وتدافعوا..

خلال ايام محدودة كان معسكر جبال الغر بالبطانة ذخراً للوطن من الرجال ، وخلال أيام معدودة كانوا فى قلب المعركة ، واثبتوا براعة وبسالة بلا حدود.. وتلك قيمة درع السودان.. انه نداء الفداء..

آلاف الشباب اليوم شعارهم (الدراعة للأدب والطاعة) ، وكيكل مثالهم ووجدوا فى درع السودان ما حرك تلك النوازع فى طلب العلياء والتجافي عن الذلة والمسكنة.. وأرتادوا المجد وخاضوا غمار المعارك.. كلهم على ذات القناعة فى القتال كما قال الشهيد القائد احمد شاع الدين (ما في حاجة اسمها انسحاب)..

وخلال شهرين كانت عملياتهم مستمرة يومياً ، تستنزف قدرات العدو ، وتدخل فيه الرعب ، والخسائر فى عناصره وفى عتاده واربكت تخطيطاته وتمركزاته ، وشتت تركيزه وإنتباهه ، وحقق الدرع الطمأنينة والتأمين لمنطقة البطانة ، خاصة عندما سارعت قوات الدرع إلى منطقة قيلي وكان دوره فى معارك أم القرى وود المهيدي مشهوداً ، وكذلك المناورة فى ود راوه حيث احدثت هلعاً فى صفوف المليشيا ، ومن وراء كل ذلك تم (تأهيل) المستنفرين للتعامل مع تفاصيل المعارك واسرار الميدان العسكري ، والقدرة على التعامل كقوة ذات إنضباط عال وتماسك ، وهو ما ظهر خلال معارك أم القرى الأخيرة ، حيث حشدت المليشيا قواتها من النخبة لكسر إرادة أبناء الدرع ، ولكنها صادفت رجال صناديد وفرسان..

وكانت قوات درع السودان وقادتها هم أول من عبر كبري حنتوب إلى مدني ..

تلك حقائق عايشها الجميع ، وهى كتاب جديد من التاريخ ورواية جديدة للمجد ، وللدرع فيه صفحات..

حيا الله جيشنا وامننا وشرطتتا ومورال ، وحيا الله كتائب الفداء من العمل الخاص والبراؤون وكل مستنفر خرج دفاعاً عن الدين والأرض والعرض..

وحيا الله درع السودان وسدد الرمى وثبت الأقدام وتقبل الشهداء وشفا الجرحى وفك أسر المأسورين..

حفظ الله البلاد والعباد

د.ابراهيم الصديق على

12 يناير 2025م..