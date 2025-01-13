إنجاز نوعي: تفكيك شبكة تهريب ذهب وضبط 102 كيلوغرام من الذهب المهرب – صور

وقف اللواء شرطة حقوقي سامي الصديق، مدير الإدارة العامة للمباحث المركزية، واللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب، مدير شرطة ولاية نهر النيل، على تفاصيل عملية نوعية أدت إلى تفكيك شبكة دولية لتهريب الذهب وضبط أكثر من 102 كيلوغرام من الذهب المهرب.

أشاد القادة بحرفية الفرق المختصة التي نفذت العملية، معتبرين الإنجاز دليلاً على يقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة المنظمة. وأكد اللواء سامي الصديق أن العملية تأتي ضمن جهود حماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية، مشيرًا إلى استمرار المباحث المركزية في ملاحقة كل الأنشطة التي تهدد الثروات القومية. من ناحيته هنأ مدير شرطة ولاية نهرالنيل القوة التي تابعت ونفذت هذه العملية التي تعد واحدة من أكبر الإنجازات الأمنية التي تحققت مؤخراً مضيفاً بأن الإنتصارات في كافة الميادين والساحات نعمة تستوجب الحمد.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي بأن إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية نهرالنيل بدأت العملية بجمع معلومات دقيقة عن نشاط الشبكة. تم توقيف أحد المتهمين وبحوزته كمية من الذهب أثناء محاولته تهريبها إلى ولاية البحر الأحمر. قادت التحقيقات إلى ضبط شركاء آخرين وكميات إضافية بلغت 85 كيلوغرامًا موزعة على سبائك وقطع مختلفة الأحجام. كما عُثر على أدوات دقيقة لوزن الذهب، أجهزة كشف المعادن، وجهاز استقبال الإنترنت الفضائي “ستارلينك”.