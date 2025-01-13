السجن عشرة سنوات على مدانة بتهمة تأييد المليشيا المتمردة ببورتسودان

اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي / المأمون الخواض الشيخ العقاد، الأحد، ببورتسودان حكما على المتهمة ع ا ح ا قضي بالسجن لمدة ١٠ سنوات من تاريخ القبض عليها في ٥/٤/٢٠٢٤ للادانة تحت طائلة المادة ٥١ ا من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م ، إثارة الحرب ضد الدولة.

و مصادرة هاتفها معروض اتهام وذلك لتاييدها ودعمها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بمشاركتها في قروبات تدعم المليشيا وتقوم بالبلاغات في الصفحات التي تؤيد الجيش وايضا تقوم بمد بعض الاعلاميين باخبار وسير المعارك .

وكانت النيابة قد وجهت لها اتهاما بموجب المواد ٢٦،٥٠،٥١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، والمادة ٢٧ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م .

والجدير بالذكر ان المتهمة تم القبض عليها بواسطة الخلية الامنية المشتركة بورتسودان في طريقها لدولة الامارات وتمت احالة المتهمة للجنة الوطنية للتحقيق والتحري في جرائم حرب وانتهاكات مليشيا الدعم السريع.

ومثل هيئة الاتهام عضو النيابه عبدالله احمد باب الله، ومثل دفاع المتهمة د مصطفي محمدين العوض.