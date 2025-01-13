حبس صالح جمعة نجم الأهلي السابق .. لهذا السبب

قضت محكمة الأسرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، لمدة شهر لعدم سداده مبلغ 420 ألف جنيه كنفقة لطليقته.

وأوضح معتز الدكر، محامي طليقة صالح جمعة، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أنه رفع دعوى قضائية ضد اللاعب، انتهت بصدور حكم بالحبس لمدة شهر لعدم تسديده النفقة المقررة.

وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت سابقًا حكمًا يلزم صالح جمعة بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه كنفقة زوجية لطليقته. وتعود القضية إلى دعوى قضائية رفعتها طليقته أمام محكمة الأسرة، مطالبةً بالتعويض عن النفقة الزوجية المستحقة عن الفترة من عام 2019 حتى إقامة الدعوى في عام 2020.

لاحقًا، تقدم صالح جمعة باستئناف على الحكم، لتصدر المحكمة قرارًا بتعديل المبلغ إلى 35 ألف جنيه شهريًا كنفقة زوجية بنوعيها، تُدفع اعتبارًا من تاريخ الامتناع وحتى انتهاء العدة الشرعية. كما ألزمت المحكمة اللاعب بتحمل المصروفات القضائية.

صدى البلد