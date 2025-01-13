نتائج مذهلة .. رجل يتقدم لـ 1000 وظيفة أثناء نومه باستخدام الذكاء الاصطناعي

في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا الذكية شريكًا رئيسيًا في حياتنا اليومية، تمكن رجل من استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي بطريقة مبتكرة لتجاوز العقبات التقليدية في رحلة البحث عن وظيفة، وباستخدام روبوت ذكاء اصطناعي من تصميمه الخاص، استطاع هذا الرجل التقدم لألف وظيفة أثناء نومه، ليجد عند استيقاظه نتائج مدهشة.

على منصة “Reddit”، شارك الرجل تجربته في منتدى مخصص للبحث عن العمل، حيث كشف عن ابتكار روبوت ذكاء اصطناعي متقدم قادر على تنفيذ جميع مراحل عملية التوظيف: من تحليل أوصاف الوظائف، وإنشاء سير ذاتية ورسائل تقديم مخصصة، إلى الإجابة عن أسئلة التوظيف والتقديم تلقائيًا، وفقا لموقع ndtv.

في غضون شهر واحد فقط، نجحت هذه التقنية في تأمين حوالي 50 مقابلة عمل للرجل، ما يعكس فعالية الأسلوب في التقديم لـ 1000 وظيفة خلال نومه.

وأوضح في منشوره: “قام الروبوت بإنشاء سير ذاتية ورسائل تقديم دقيقة ومخصصة لكل وظيفة، ما زاد من فرص اجتياز أنظمة الفحص الآلية والحصول على اهتمام الموظفين”.

تجربة هذا الرجل تفتح الباب للنقاش حول تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل. ورغم أن هذه التقنيات تقدم حلولًا مبتكرة لزيادة فرص التوظيف، فإنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على التفاعل الإنساني في بيئة العمل.

“بينما نجعل عمليات التوظيف أكثر كفاءة، قد نفقد العنصر البشري الذي يُحدث الفرق الحقيقي في بيئة العمل”، علّق الرجل في منشوره.

في ظل هذه الثورة التكنولوجية، يبقى السؤال: هل يمكن للتكنولوجيا أن تكون شريكًا كاملاً للإنسان دون أن تفقد العلاقات المهنية جوهرها الإنساني؟

صحيفة البيان