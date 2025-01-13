نواف سلام رئيساً لوزراء لبنان بـ 85 صوتاً

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية بشان اختيار رئيس حكومة جديد للبلاد، أظهرت حصول نواف سلام على 85 صوتأً، مقابل ٩ لنجيب ميقاتي، و٣٤ بلا تسمية.

وبذلك يحظى نواف سلام بتأييد أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب الاثنين.

وبدأ عون الاثنين مشاورات مع نواب البرلمان البالغ عددهم 128 لاختيار رئيس وزراء جديد. ويتعين عليه اختيار المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

ويترأس سلام محكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط الماضي، وشغل في السابق منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة، ويحظى بدعم أحزاب عدة.

صحيفة الخليج