حبس أفراد عصابة متخصصة في سرقة المتاجر بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة في أكتوبر بحبس أفراد تشكيل عصابي متهمين بارتكاب سلسلة من سرقات المتاجر في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

كشفت التحريات أن المتهمين، وهما عاطلان يحملان سجلات جنائية، شكّلا تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في سرقة المتاجر باستخدام أسلوب كسر الأقفال.

تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ 8 جرائم سرقة بنفس الأسلوب.

وأرشد المتهمان عن المسروقات، والتي شملت مبالغ مالية، 4 هواتف محمولة، ملابس، مستحضرات تجميل، خردوات، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تنفيذ السرقات.

اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بوابة الأهرام