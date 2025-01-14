سباق الذكاء الاصطناعي .. الشركات تتنافس على شراء المحتوى غير المنشور

بدأت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مثل OpenAI وجوجل، باتخاذ خطوات مبتكرة للحصول على بيانات تدريبية عالية الجودة، من خلال شراء مقاطع فيديو غير منشورة مباشرة من صناع المحتوى، بحسب تقرير نشرته بلومبرغ. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أداء نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال الاعتماد على بيانات متنوعة ومتميزة.

تتراوح أسعار شراء المحتوى بين دولار واحد و4 دولارات للدقيقة، وذلك بناءً على جودة الفيديو. حيث تُمنح أسعار أعلى للمحتوى الفريد مثل المقاطع بدقة 4K، ولقطات الطائرات بدون طيار، والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد. أما المقاطع العادية أو غير المنشورة من منصات مثل يوتيوب وتيك توك، فتُقدر قيمتها بحوالي دولارين للدقيقة. وتتيح هذه الخطوة لصناع المحتوى فرصة تحقيق أرباح كبيرة، قد تصل إلى آلاف الدولارات.

لتنظيم عمليات الشراء، تتعاون هذه الشركات مع وسطاء متخصصين، مثل Troveo وCalliope Networks، الذين يتولون التفاوض مع صناع المحتوى. وكشفت شركة Troveo أنها دفعت أكثر من 5 ملايين دولار حتى الآن لصناع المحتوى. وتتميز العقود المبرمة بشروط تضمن حقوق صناع المحتوى، مثل منع إنشاء نسخ رقمية تحاكيهم، أو استنساخ مشاهد محددة، إلى جانب التأكيد على عدم استخدام المقاطع بطرق قد تسيء لسمعتهم.

وفي إطار تعزيز الشفافية، أطلقت جوجل ميزة جديدة على يوتيوب تتيح لصناع المحتوى التحكم في كيفية استخدام مقاطعهم العامة من قبل شركات الذكاء الاصطناعي في تدريب النماذج، مما يمنحهم سيطرة أكبر على محتواهم.

تستخدم شركات الذكاء الاصطناعي هذه المقاطع لتطوير أدوات متقدمة لتوليد الفيديو، مثل Sora وVeo. ويعتقد بعض الخبراء أن تدريب النماذج باستخدام كميات كبيرة من مقاطع الفيديو الواقعية يساعد في تحسين فهمها للواقع المادي.

تعد هذه المبادرات فرصة ذهبية لصناع المحتوى، لا سيما لمن يمتلكون مئات الساعات من اللقطات غير المستخدمة. فقد أصبحت تلك المقاطع التي لم يكن لها قيمة تجارية في السابق مصدرًا جديدًا للدخل.

وكالة عمون الإخبارية