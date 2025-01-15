عالمية

سلمى بختة منصوري في زيارة رسمية الى جنوب السودان

2025/01/15
جنوب السودان
جوبا

وصلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الجزائرية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري، أمس الاثنين إلى “جوبا”، عاصمة جنوب السودان، في إطار زيارة رسمية، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تأتي في سياق مشاركة الجزائر في اجتماعات لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول جنوب السودان (لجنة الدول الخمس – C5)، حيث تهدف الجزائر من خلالها إلى دعم وتعزيز جهود السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وتعكس هذه الخطوة التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الراسخ بتعزيز التعاون الإفريقي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجه القارة.

 

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الشروق الجزائرية

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