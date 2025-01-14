السوداني: سأوقع اتفاقا أمنيا مع بريطانيا

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه سيوقع اتفاق شراكة استراتيجية وأخرى أمنية مع بريطانيا خلال زيارته الرسمية إليها، التي تأتي في سياق التحولات التاريخية في منطقة الشرق الأوسط. وذلك يوم الاثنين.

يسعى العراق إلى تجنب العودة إلى دائرة الصراع في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات كبيرة، بما في ذلك تراجع قوة حركة حماس، الحليفة لإيران في قطاع غزة، وتعرض جماعة حزب الله في لبنان للاستهداف، إضافة إلى الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.

ويعد العراق حليفاً نادراً لكل من واشنطن وطهران، وقد تم اختبار قدرته على تحقيق التوازن بين الجانبين، خاصةً بعد الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران ضد إسرائيل والقوات الأمريكية في العراق، عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023.

وفي تصريحات لرويترز أثناء توجهه من بغداد إلى لندن، قال السوداني: “توقيت الزيارة مهم للغاية، سواء بالنسبة لمسار العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة أو في ضوء التطورات الأخيرة التي تستدعي مزيداً من التشاور.”

وأضاف أن الاتفاق الأمني بين بريطانيا والعراق سيعزز التعاون العسكري بين البلدين، خاصة بعد الإعلان العام الماضي عن أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية سيختتم عملياته في العراق في عام 2026.

يُذكر أن بريطانيا، التي كانت مستعمرة سابقة للعراق، تُعد من الأعضاء الرئيسيين في التحالف.

رويترز