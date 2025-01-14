شاهد بالصور.. الفنانة هبة جبرة تفاجئ متابعيها بنيولوك مثير من عجمان وترد على سخرية الجمهور (شعري صلعة وفقعوا مرارتي)

فاجأت الفنانة السودانية هبة جبرة, جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصور حديثة قامت بنشرها مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الفنانة المثيرة للجدل بنشر صور من حفل غنائي أحيته بمدينة عجمان, خلال بازار نسائي.

هبة جبرة, فاجأت جمهورها “بنيولوك” جديد وشعر ملون أثار سخرية المعلقين الذين تسابقوا على نشر التعليقات الساخرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الفنانة والجمهور, فقد ردت جبرة, على تعليق أحدهم سألها ساخراً: (ليه انتي بتلبسي باروكة؟) لترد عليه: (شعري صلعة).

كما استقبلت تعليق من إحدى متابعاتها قالت فيه: (اللوك دا علي السجاده الحمراء بمهرجانات ديل هنا بملوك فقر), لترد المطربة: (فقعوا مرارتي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين