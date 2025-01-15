قضية الكنابي والتحريضات الانتقامية!!!!

الكنابي هي عبارة عن تجمعات سكنية عشوائية تكون على اطراف القرى والمدن والمشلريع الزراعية الكبرى وتفتقر في الغالب الى اي خدمات مياه او كهرباء، تماما كما نجدها في الشمالية باسم (الكرارك)، هذه الكنابي في مشروع الجزيرة يسكنها االمزارعون واسرهم وغالبية سكانها من ابناء الولايات الاخرى خاصة دارفور وكردفان، وبعضهم وهم غالبية اعلنوا وقوفهم مع الجنجويد في الحرب وساعدوا الميليشيا تدميرهم للبيوت ونهب القرى وتشريد المواطنين، وحتى نكون منصفين ليسوا كلهم، لذلك لابد من معالجة أمرهم بصورة قانونية او اللجوء إلى العنف معهم لان فيهم من لم تلطخ اياديهم بجرائم وانتهاكات الميليشيا في الجزيرة، ويجب أن نلجأ لنفس المعالجات التي لجات ليها الناس في الشمالية فيما تتعلق بالكرارك وهي إزالة (الكرارك) وتقليص عددها بقدر الإمكان. ازالة الكنابي في مشروع الجزيرة وإخراجها من داخل المشاريع الزراعية وتحويل اراضيها للزراعة فقط واسكان المزارعين وعمال الزراعة منهم في القرى او المدن المجاورة واعادة غير الممتهنين بمهنة الزراعة لمدنهم ولمناطقهم الذي اتوا منها لدواعي أمنية ومحاربة السكن العشوائي والغير قانوني وكل ذلك يتم بصورة قانونية بواسطة المحليات والشرطة، واي مسلك للانتقام او العنف فلن يولد الا عنفا وانتقام، والناس ما ناقصة.

د. عنتر حسن