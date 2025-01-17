إبراهيم جابر يشيد بحرص اللجنة الأولمبية على رفع إسم السودان إقليميا ودوليا

أشاد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بالدور البارز الذي تقوم به اللجنة الأولمبية السودانية في تمثيل السودان بالمحافل الدولية والإقليمية، معربًا عن تقديره لجهود الرياضيين في تحقيق نجاحات على الساحة الدولية، التي وصفها بأنها انتصار للدبلوماسية الشعبية السودانية.

وخلال لقائه برئيس اللجنة الأولمبية السودانية وسكرتير اللجنة الأولمبية الأفريقية، الباشمهندس أحمد أبوالقاسم هاشم، في مكتبه ببورتسودان يوم الخميس، اطلع الفريق جابر على تقارير عن المشاركات السابقة والاستعدادات للمنافسات القادمة، مؤكدًا التزامه بتقديم الدعم اللازم لتطوير الرياضة وتعزيز المشاركات الأولمبية.

من جهته، أوضح الباشمهندس أحمد أبوالقاسم أن الاجتماع تناول تطورات العمل الأولمبي ونتائج المشاركات السابقة في دول مثل غانا، باريس، تونس، تركيا، والجزائر. وأكد التزام اللجنة الأولمبية السودانية بالمشاركة في المحافل الدولية باسم السودان دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، مشددًا على أهمية الحفاظ على حضور السودان في الساحة الدولية.

كما ناقش اللقاء الاستحقاق الانتخابي المقبل لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، حيث أكد الفريق جابر أهمية استمرار السودان في الترشح والمحافظة على موقعه القيادي في الرياضة الأفريقية.

وقدم رئيس اللجنة التهنئة لعضو مجلس السيادة على الإنتصارات العسكرية التى تحققت مؤخرا لاسيما في محور ولاية الجزيرة واستعادة ود مدني، مؤكدا إستعداد وعزم كافة الرياضيين على المشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية بالبلاد.

سونا