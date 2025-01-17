لـ”قيادة العالم”.. بايدن يعلن خطة لتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمراً تنفيذياً يحدد خطة لبناء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بهدف تمكين البلاد من “الريادة العالمية” في هذا المجال.

ويحث الأمر الرئاسي – صدر يوم الاثنين – على إنجاز مشروع بنية الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة “وفقاً للإطار الزمني المحدد”، لضمان الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في مواجهة المنافسين الذين يتسابقون لتطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تتضمن الخطة إنشاء منشآت فيدرالية لبنية الذكاء الاصطناعي، حيث ستكون وزارتا الدفاع والطاقة مسؤولتين عن بناء وتشغيل “مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة”، التي ستكون أساسية في تطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما ينص القرار على إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة، مما يفرض تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي باستخدام مصادر طاقة مستدامة.

وفي هذا السياق، أكد بايدن في الأمر الرئاسي أن الولايات المتحدة “يجب أن تقود العالم في تشغيل الجيل التالي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي باستخدام الطاقة النظيفة”.

تهدف الخطة إلى خلق بيئة تنافسية عادلة لجميع الشركات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما يحدد الأمر الرئاسي جداول زمنية لتنفيذ هذه المبادرات، مع توقع تحقيق أبرز أهدافها في العام المقبل.

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