الصحفي مايكل كرستوفر هو من حرض علي الاعتداء علي الشمالين في دولة جنوب السودان عبر لايف

□□ الحصل للسودانيين في دولة جنوب السودان اليوم من عنف واعتداء المسئول الاول عنه الصحفي العنصري مايكل كرستوفر.

□ هو من حرض علي الاعتداء علي الشمالين في دولة جنوب السودان عبر لايف مباشر علي الفيس.

□ الاف من ابناء دولة جنوب السودان متواجدين في كل المدن شمال السودان رغم الحرب في سلام وانسجام تام مع الناس، وهم أبناء السودان الواحد، والحادث المعزول لا يعبر عن كل السودانين.

□ هذا الشخص يجب فتح بلاغ فيه علي طول وملاحقته قانونيا وتقديمه للعدالة.

□ يا مايكل انت من أيام الجامعه معروف بالعنصرية وخطاب الكراهيه، ولن تستطيع ان تزرع نار الكراهية بين أبناء السودان بشقيه، لاننا نعلم الوعي الكبير عند أبناء دولة الجنوب والشمال معا.

د.معتصم دونتاي