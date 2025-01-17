عالمية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
بوتين:
نعطي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات المستقبلية مع إيران.. واتفاقية الشراكة الاستراتيجية تمنح قفزة نوعية للعلاقات بين البلدين
نعمل على تطوير العلاقات مع الجانب الإيراني في المجالات الإدارية والإنسانية
سنعمل على تطوير التعاون في المجال السياحي مع إيران خلال الفترة المقبلة
المباحثات مع بزشكيان كانت بناءة وتناولت العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية وهناك توافق كبير بشأن الملفات الخارجية
روسيا تدعم السيادة الوطنية السورية ونواصل جهودنا لدعم الشعب السوري
وإعادة الإعمار
نأمل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين من أجل تعزيز الاستقرار
بالمنطقة
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيسهم في الإفراج عن المحتجزين وإيصال المساعدات
الإنسانية.
القاهرة الإخبارية