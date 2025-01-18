أحمد أبو زيد.. ما قصة اعتقال صاحب أشهر محتوى تعليمي في مصر؟

أثار اعتقال أحد أشهر صناع المحتوى التعليمي في مصر والعالم العربي، أحمد أبو زيد، الكثير من التساؤلات، خاصة وأنه يعتبر من أبرز المبدعين في مجال التعليم الرقمي في المنطقة، ومحتواه بعيد عن الشؤون السياسية أو أي مواد يمكن تصنيفها على أنها “مخالفة للقيم والأخلاق” المحافظة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد وجهت السلطات المختصة لأبو زيد عقب اعتقاله تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية، وهو ما يجرمه القانون.

وذكر موقع “القاهرة 24″، الجمعة، أنه قد جرى إحالة “اليوتيوبر” الشهير إلى المحكمة الاقتصادية.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن “حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور يوم 31 ديسمبر 2024، في إطار إجراءات مقننة بسبب تعامله غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية”.

وتابع المصدر أن أبو زيد قد ” ضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار”.

الحرة