100 ألف ريال تعويضاً لمواطن قطري تعرض لاختناق في طائرة

أصدرت محكمة الاستثمار والتجارة في قطر حكمًا يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 100 ألف ريال، وذلك نتيجة تعرضه للاختناق وضيق في التنفس، بالإضافة إلى تأخير في إقلاع الطائرة أثناء رحلته على الدرجة الأولى إلى إحدى العواصم العربية.

وألزمت المحكمة شركة الطيران بدفع هذا التعويض للمواطن بسبب خطأ ارتكبه طاقم الطائرة، حيث قاموا بإغلاق أجهزة التكييف خلال الرحلة، مما أدى إلى إصابته بضيق في التنفس، وذلك كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

ووفقًا لمدونات الدعوى، كان المواطن قد رفع دعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبًا إلزام شركة الطيران بدفع تعويض قدره 500 ألف ريال عن الأضرار التي لحقت به، بالإضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

تفيد الوقائع بأنّ مواطناً كان مسافراً على متن إحدى طائرات الشركة محل الواقعة في الدرجة الأولى، والمتوجهة لعاصمة عربية على أن يتم الإقلاع الساعة 1 ظهراً والوصول الساعة 5 مساءً إلا أنّ الرحلة تأخرت عن الإقلاع لما يزيد على 4 ساعات بحجج مختلفة من قبل الربان والطاقم المساعد على متن الطائرة.

الشرق القطرية