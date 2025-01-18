🔹إلى السيد الرئيس عبدالفتاح البرهان

▪️إنحنت إسرائيل بجبروتها وركعت أمريكا بكبرياءها لإرادة أهل غزة الذين لم يكسرهم قصف ولم يفت عضدهم وبأسهم قتل وتشريد..

▪️وهكذا أنت شامخ كما جبال التاكا وجبل مرة والبركل وجبل موية لم يكسرك غدر السبت الأسود ولم تخيفك مسيرات جبيت الجبانة..

▪️وهكذا هو شعبنا يقدم كل صباح المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى..

▪️هكذا هو شعبنا يقدم ملحمة في الصمود والتضحية..

▪️هكذا هو شعبنا يقف خلفك وأمامك حتى تنكسر شوكة المتمردين تماماً..

▪️هكذا هو جيشنا يدافع عن الأرض والعرض بلا تخاذل ولا تهاون ولا تراجع..

▪️وهكذا هي أمريكا تسعى لتخويفك وتخويفنا بعقوبات بائسه لنرفع الراية البيضاء..

▪️فياسيدي الرئيس أمضي متقدماً جيشك مطمئناً بشعبك متوكلاً من قبل ومن بعد على الله وستأتي إليك أمريكا راكعه فهي كالذئاب لاتخاف إلا النيران المتوهجة..

▪️أمضي سيادة الرئيس في حرب الكرامة والسيادة فإن كانت المليشيا قد حطمت بيوتنا وخربت مؤسساتنا فهي لم تحطم إرادتنا وعزتنا ولم تخرب قلوبنا العامرة بالإيمان والتوكل على الله..

▪️أمضي ياسيدي الرئيس محمياً بشعبك وجيشك فإن إرادة الشعوب لاتقهر ، والتاريخ خير شاهد..

🔹إن تنصروا الله ينصركم..

#ام_وضاح