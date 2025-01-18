رأي ومقالات

🔹إلى السيد الرئيس عبدالفتاح البرهان

2025/01/18
ام وضاح

▪️إنحنت إسرائيل بجبروتها وركعت أمريكا بكبرياءها لإرادة أهل غزة الذين لم يكسرهم قصف ولم يفت عضدهم وبأسهم قتل وتشريد..
▪️وهكذا أنت شامخ كما جبال التاكا وجبل مرة والبركل وجبل موية لم يكسرك غدر السبت الأسود ولم تخيفك مسيرات جبيت الجبانة..
▪️وهكذا هو شعبنا يقدم كل صباح المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى..
▪️هكذا هو شعبنا يقدم ملحمة في الصمود والتضحية..
▪️هكذا هو شعبنا يقف خلفك وأمامك حتى تنكسر شوكة المتمردين تماماً..
▪️هكذا هو جيشنا يدافع عن الأرض والعرض بلا تخاذل ولا تهاون ولا تراجع..
▪️وهكذا هي أمريكا تسعى لتخويفك وتخويفنا بعقوبات بائسه لنرفع الراية البيضاء..
▪️فياسيدي الرئيس أمضي متقدماً جيشك مطمئناً بشعبك متوكلاً من قبل ومن بعد على الله وستأتي إليك أمريكا راكعه فهي كالذئاب لاتخاف إلا النيران المتوهجة..
▪️أمضي سيادة الرئيس في حرب الكرامة والسيادة فإن كانت المليشيا قد حطمت بيوتنا وخربت مؤسساتنا فهي لم تحطم إرادتنا وعزتنا ولم تخرب قلوبنا العامرة بالإيمان والتوكل على الله..
▪️أمضي ياسيدي الرئيس محمياً بشعبك وجيشك فإن إرادة الشعوب لاتقهر ، والتاريخ خير شاهد..
🔹إن تنصروا الله ينصركم..
#ام_وضاح

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2025/01/18