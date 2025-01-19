حبس عاطل لحيازته كميات ضخمة من الألعاب النارية بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية بحجز شخص عاطل على ذمة التحقيق، بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية بأشكال وأحجام متنوعة. كما قررت التحفظ على المضبوطات وطلب تحريات المباحث لاستكمال التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت معلومات سرية تفيد بقيام عاطل، له سجل جنائي، مقيم في دائرة قسم شرطة اللبان، بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نصبت الأجهزة الأمنية كمينًا أسفر عن القبض على المتهم وضبط 114,574 قطعة من الألعاب النارية المتنوعة بحوزته. وخلال التحقيق، اعترف المتهم بمزاولة هذا النشاط غير القانوني بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

صدى البلد